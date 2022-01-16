البابا تواضروس يلتقي أساتذة الدراسات القبطية من الجامعات المصرية

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عددًا من الأساتذة المتخصصين في الدراسات القبطية من الجامعات المصرية، المشاركين في اللقاء الذي نظمته جمعية الآثار القبطية تحت عنوان "أطروحات مضيئة في الدراسات القبطية في الجامعة المصرية".

واستمع قداسته إلى ملخص لـ 24 رسالة ماجستير ودكتوراه فى كافة مجالات الدراسات القبطية، التي ألقيت خلال لقاء اليوم، كما قام قداسته بتكريم الباحثين والتقاط الصور التذكارية معهم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام قداسة البابا بدعم البحث العلمي ولا سيما في مجال القبطيات باعتبارها جزءًا من الدراسات المصرية.

وحضر اللقاء الأستاذ الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية، وعدد من الآباء الكهنة المهتمين بالقبطيات، وأمين جمعية الآثار القبطية الأستاذ نبيل فاروق، والدكتور عزت قادوس أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة الإسكندرية والدكتورة رشا فاروق مدير معهد البحوث والدراسات القبطية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية والدكتورة سماح الصاوي وكيل كلية الآداب للدراسات العليا بجامعة دمنهور والدكتورة شروق عاشور وكيل أكاديمية المستقبل بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من الأساتذة والباحثين والدارسين.