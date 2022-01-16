اعترافات مثيرة لمتهمين بتكوين عصابة لسرقة المساكن بعد القبض عليهم فى البساتين

كتب عبد الرحمن سيد

أعترف خارجون على القانون لرجال مباحث القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن باستخدام المفاتيح المصطنعة، والاستيلاء على أموال المواطنين من الشقق السكنية، واستخدامهم سيارة لتسهيل هروبهم بمجرد ارتكاب السرقة.

تمكنت قوة تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين، من ضبط 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية ، وثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول"، وذلك حال إستقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم" وبحوزتهم حقيبة تحوى كمية من المفاتيح المصطنعة، وكالون كامل الأجزاء بالمفتاح الخاص به، ومفتاح إنجليزى، و2 مفك.

بمناقشتهم اعترفوا بشروعهم فى سرقة مسكن بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المفتاح المصطنع، وكسر الكالون، بالاشتراك مع آخر "سائق"، تم ضبطه بإرشادهم، إلا أنهم استشعروا بتواجد قاطنيها داخل الشقة فلاذوا بالفرار.

وأقر المتهم الأخير "سائق" بأنه نظراً لارتباطه بعلاقة صداقة بمالك الشقة "يحمل جنسية إحدى الدول"، وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية داخل الشقة محل سكنه ومعرفته بمواعيد تواجده بمسكنه إتفق مع المتهمين المضبوطين على سرقتها أثناء عدم تواجده ، إلا أنهم فوجئوا بتواجده داخل الشقة فلاذوا بالفرار دون إرتكاب الواقعة.

وبتفتيش مسكن أحدهم عُثر بداخلها على طبنجة صوت، وأوراق مالية من العملة الوطنية "فئات مختلفة" بإجمالى 54 ألف جنيه "مقلــدين"، وإعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامى وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص "محبوس على ذمة إحدى القضايا" بقصد شراء مواد مخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.