اليوم السابع
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الأحد، 16 يناير 2022 02:38 م
أكرم القصاص
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إندونيسيا تخفف القيود المفروضة على السفر

الأحد، 16 يناير 2022 01:34 م
إندونيسيا تخفف القيود المفروضة على السفر كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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رفعت الحكومة الإندونيسية حظر السفر المفروض على البلدان التي ينتشر فيها فيروس كوفيد -19 بشدة ، فيما قلصت مدة الحجر الصحي الإلزامي إلى أسبوع واحد فقط، وفقًا للوائح الجديدة الصادرة في البلاد، مما يسمح باستئناف استقبال الوافدين الدوليين على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابة بالفيروس .

وذكرت صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية أن إندونيسيا تحرص على إطلاق تعافيها الاقتصادي في عام 2022، حيث تستضيف سلسلة من المؤتمرات الدولية على مدار العام والعديد من الأحداث الرياضية الكبرى، وذلك على الرغم من أن الوباء لا يزال يلوح في الأفق بشكل كبير.

 


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