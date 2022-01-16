إندونيسيا تخفف القيود المفروضة على السفر

وذكرت صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية أن إندونيسيا تحرص على إطلاق تعافيها الاقتصادي في عام 2022، حيث تستضيف سلسلة من المؤتمرات الدولية على مدار العام والعديد من الأحداث الرياضية الكبرى، وذلك على الرغم من أن الوباء لا يزال يلوح في الأفق بشكل كبير.