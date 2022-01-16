إصابة طالب في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة طالب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وضبط طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين إصابة طالب خلال المشاجرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وتبين أن خلافات بين الطرفين أدت إلى تشاجرهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة المختصة التحقيق.