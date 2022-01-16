إصابة شخصين في حادث انقلاب موتوسيكل بقنا

صابر سعيد

أصيب شخصان، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب موتوسيكل أمام بوابة قرية المخادمة بقنا على الطريق "مصر_أسوان" الزراعى.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل على طريق بوابة قرية المخادمة بقنا، وتم نقلهم عن طريق مرفق إسعاف قنا إلى مستشفى قنا الجامعى.



وكانت قد قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامى عبد الجواد وأحمد عبد الحى قورة، وبحضور معتز حافظ، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 15 عاما لشخص بتهمة قتل آخر والمشدد 10 أعوام لـ 4 آخرين، و3 أعوام لآخر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2009 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد مصرع محمود.ف، على يد عدد من الأشخاص بطلقات نارية، وتم اتهام كلا من حسن.س، وجمال.س، سعد.أ، الشاذلى.س، محروس.م، وطارق.ع.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتى تحمل 2403 لسنة 2009 والتى قضت بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم الأول والسجن المشدد 10 سنوات من الثانى للخامس والسجن 3 سنوات للسادس.