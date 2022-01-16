إصابة ربة منزل بحالة اختتاق داخل منزلها في الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيبت ربة منزل فى بداية العقد الثالث من العمر بحالة اختناق؛ إثر نشوب حريق داخل منزلها فى حى المنشية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى منيا القمح المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى بوصول أية م ال ، 28 عاما، ربة منزل، مصابة بحالة اختناق، وتم تقديم الأسعافات الأولية لها.

وتبين من التحريات الأولية إصابتها بحالة اختناق إثر نشوب حريق داخل منزلها بالدور الأرضى فى حى المنشية بمدينة منيا القمح، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.