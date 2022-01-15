إصابة 6 طالبات وطفلة باختناق بعد تسرب غاز داخل شقة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيبت 6 طالبات وطفلة باختناق، مساء اليوم الجمعة، نتيجة تسريب غاز، داخل شقة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة ببنى سويف إخطارًا من الأهالى يفيد بتسريب غاز بإحدى الوحدات السكنية بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كل من سمر م ث 23 سنة مقيمة الفشن، إيمان ج ع 20 مقيمة الفشن، شيماء م ح 18 سنة مقيمة سمسطا نشوة ع.ع. 21 سنة الفشن، نورهان ا 24 سنة مقيمة القاهرة وطفلتها إنجى .ع 3 سنوات ونصف، هبة س.ا 20 سنة مقيمة الفشن جميعهم طالبات جامعيات.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي، الطالبات اللاتى وصلن لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تعانى من ادعاء اختناق نتيجة تسريب غاز داخل مسكنهم، وبالكشف الطبي الظاهري عليهم تبين أن حالاتهن دون المتوسطة، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.