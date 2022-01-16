اليوم السابع
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أولى رحلات مصر للطيران تصل مطار الخارجة بالوادى الجديد بعد توقف سنوات.. صور

الأحد، 16 يناير 2022 02:13 م
أولى رحلات مصر للطيران تصل مطار الخارجة بالوادى الجديد بعد توقف سنوات.. صور مطار الخارجة بمحافظة الوادى الجديد
كتبت رحاب نبيل

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وصلت مطار الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، صباح اليوم الأحد، أول رحلة مباشرة قادمة من مطار القاهرة الدولي رقم MS198 من طراز الايرباص A220-300  بعد توقف دام لسنوات، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الطيران المدنى بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بين محافظات مصر بما يسهم فى تعزيز فرص الإستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
 
وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر تشغيل الخط المباشر بين مطارى القاهرة والخارجة بمعدل رحلة واحدة  يوم الأحد من كل أسبوع بطراز الإيرباصA220-300 ، وذلك لخدمة أبناء المحافظة وتنشيط  الحركة السياحية ودعم مناخ الاستثمار بها، ومن المقرر  زيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلي  " الخارجة " مع تزايد الطلب على السفر للوادى الجديد.
 
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