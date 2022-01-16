أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تحذيرات موجات التسونامي بالمحيط الهادئ

كتبت : هند المغربي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" عن قلقه بشأن التحذيرات من موجات التسونامي التي صدرت في دول مثل أستراليا ونيوزيلندا واليابان والولايات المتحدة، والدول الواقعة في المحيط الهادئ، معرباً عن امتنانه للدول التي عرضت بالفعل دعمها.

وأشار الأمين العام إلى أن مكاتب الأمم المتحدة في المحيط الهادئ تراقب الحالة عن كثب، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم إذا طُلب منها ذلك. وفق مركز اعلام الأمم المتحدة نقلا عن المتحدث الرسمي باسم المنظمة

وذكرت الأمم المتحدة، أن صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالات الأرصاد الجوية المختلفة قد أظهرت سحابة كبيرة من الرماد والبخار، ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات أو عن اتساع الأضرار بسبب تعذر الاتصال.