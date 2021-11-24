طقس بورسعيد الآن.. انتظام حركة المرور مع سطوع الشمس.. لايف وصور

انتظمت الحركة المرورية بشوارع محافظة بورسعيد ، صباح اليوم الأربعاء، خاصة فى الشوارع المؤدية لخارج المحافظة من الاتجاهين الجنوبي والغربي.

شهد شارع محمد علي - أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة والمؤدية، تكدساً مرورياً صباحاً، وذلك بسبب الشبورة المائية على مخارج المدينة باتجاه محافظة الإسماعيلية جنوباً، وكذلك شارع 23 يوليو والمؤدي لمحافظة دمياط غرباً.

كما شهدت الحركة المرورية انتظام بكافة أحياء بورسعيد، بالتزامن مع الطقس الخريف الرائع الذي تشهده المحافظة من سطوع للشمس وارتفاع قليل في درجات الحرارة.

وسادت حالة من الاستقرار، بالعملية الدراسية في كافة المدارس بأنحاء المحافظة، حتى في الأيام القليلة الماضية التي شهدت اضطرابات بعدد من المحافظات المصرية.