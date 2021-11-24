اليوم السابع
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طقس بورسعيد الآن.. انتظام حركة المرور مع سطوع الشمس.. لايف وصور

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:52 م
طقس بورسعيد الآن.. انتظام حركة المرور مع سطوع الشمس.. لايف وصور احد الشوارع الرئيسية ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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انتظمت الحركة المرورية بشوارع محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، خاصة فى الشوارع المؤدية لخارج المحافظة من الاتجاهين الجنوبي والغربي. 
 
شهد شارع محمد علي - أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة والمؤدية، تكدساً مرورياً صباحاً، وذلك بسبب الشبورة المائية على مخارج المدينة باتجاه محافظة الإسماعيلية جنوباً، وكذلك شارع 23 يوليو والمؤدي لمحافظة دمياط غرباً. 
 
كما شهدت الحركة المرورية انتظام بكافة أحياء بورسعيد، بالتزامن مع الطقس الخريف الرائع الذي تشهده المحافظة من سطوع للشمس وارتفاع قليل في درجات الحرارة. 
 
 
وسادت حالة من الاستقرار، بالعملية الدراسية في كافة المدارس بأنحاء المحافظة، حتى في الأيام القليلة الماضية التي شهدت اضطرابات بعدد من المحافظات المصرية. 
 
 
احد الشوارع الرئيسية ببورسعيد
احد الشوارع الرئيسية ببورسعيد

الشارع المؤدي لطريق دمياط
الشارع المؤدي لطريق دمياط

المناطق بحي المناخ في بورسعيد
المناطق بحي المناخ في بورسعيد

أمام مسجد مريم ببورسعيد
أمام مسجد مريم ببورسعيد

شارع ٢٣ يوليو
شارع ٢٣ يوليو

شوارع حي المناخ ببورسعيد
شوارع حي المناخ ببورسعيد

 


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