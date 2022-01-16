أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة النقل الجماعى الجديدة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الطبية

بدأ منذ قليل، اجتماع المجموعة الطبية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

شكرى يؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، حيث تباحث الوزيران حول مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والقضايا العربية ذات الاهتمام المُشترك. غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 9 درجات تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء . الكهرباء: مرور كشافى شعاع على مسبق الدفع بجانب العدادات التقليدية شهريًا أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من حق الموظف التابع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية فى متابعة العدادات مسبوقة الدفع لدى المشتركين لضمان عدم وجود أى شكل من أشكال التلاعب ، موكدا أن هناك بعض المواطنين من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع يعتقدون أن كشاف شعاع ليس من حقهم المرور على العداد. مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بقانون العمل وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل. القضاء الإداري يحيل دعوى منع مطربي المهرجانات من الغناء في مصر للمفوضين قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية للنقابات اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بمصر، وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين، لهيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بها. منتدى شباب العالم يكشف كواليس خطة التأمين الطبى الشامل ضد فيروس كورونا (فيديو) رصد فيديو لمنتدى شباب العالم، عن كواليس خطة التأمين الطبي الشامل الوقائي ضد فيروس كورونا، خلال فعاليات المنتدي في نسخته الرابعة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. التعليم تستعد لتدريب 300 ألف معلم على مناهج رابعة ابتدائى تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتدريب معلمى الصف الرابع الابتدائي على المناهج الجديدة، حيث تستهدف تدريب قرابة 300 ألف معلم علي مستوي الجمهورية خلال إجازة نصف العام، للعام الدراسي الحالي 2021/2022. سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية الجزائر سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، لبحث سُبل تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي فى إطار العلاقات الراسخة بين البلديّن الشقيقين، فضلًا عن مناقشة القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر". التعليم العالى: تنفيذ تطوير جامعة العريش بشمال سيناء بـ 1.3 مليار جنيه..صور شهدت جامعة العريش ب شمال سيناء تطورات كبيرة ومتلاحقة، تظهر ما تحظى به الجامعة من اهتمام ودعم من الدولة المصرية وقيادتها السياسية؛ لتؤدي رسالتها التعليمية، والتنموية، والمجتمعية على أرض سيناء الغالية. مصر فى مواجهة حتمية مع أحد الرباعى الكاميرون والسنغال والجزائر وكوت ديفوار اقترب منتخب مصر من التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما أمس فى جاروا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالبطولة. هيئة الدواء تمنح ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار إيفوشيلد للوقاية من كورونا كشفت هيئة الدواء المصرية عن حصول عقار " إيفوشيلد "، تركيبة الأجسام المضادة طويلة المفعول tixagevimab)/ cilgavimab) من "أسترازينيكا"، على ترخيص الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية من كورونا في مصر . الأوقاف تعلن توفير صكوك الأضاحى بـ2200 جنيه لصك اللحوم السودانى و3800 للبلدى وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية برتوكول تعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف لتوفير صكوك الطعام، بجانب توقيع برتوكول لتوفير صكوك الأضاحى، حيث ستقوم وزارة التموين بتوفير اللحوم من خلال الشركات التابعة لتوزيعها على الأسر الفقيرة .

فيوتشر يهزم بيراميدز 2 / 1 ويتصدر المجموعة الأولى بكأس الرابطة.. فيديو