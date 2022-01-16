أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من منظومة النقل الجماعى الجديدة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعى الجديدة
رئيس الوزراء يرأس اجتماع المجموعة الطبية
شكرى يؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، حيث تباحث الوزيران حول مُجمل العلاقات الثنائية، ومستجدات الملفات الإقليمية والقضايا العربية ذات الاهتمام المُشترك.
غدا انخفاض بالحرارة وأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى 9 درجات
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، انخفاض بالحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
الكهرباء: مرور كشافى شعاع على مسبق الدفع بجانب العدادات التقليدية شهريًا
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من حق الموظف التابع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية فى متابعة العدادات مسبوقة الدفع لدى المشتركين لضمان عدم وجود أى شكل من أشكال التلاعب ، موكدا أن هناك بعض المواطنين من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع يعتقدون أن كشاف شعاع ليس من حقهم المرور على العداد.
مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة بقانون العمل
القضاء الإداري يحيل دعوى منع مطربي المهرجانات من الغناء في مصر للمفوضين
منتدى شباب العالم يكشف كواليس خطة التأمين الطبى الشامل ضد فيروس كورونا (فيديو)
التعليم تستعد لتدريب 300 ألف معلم على مناهج رابعة ابتدائى
سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية الجزائر سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى
استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، لبحث سُبل تعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي فى إطار العلاقات الراسخة بين البلديّن الشقيقين، فضلًا عن مناقشة القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".
التعليم العالى: تنفيذ تطوير جامعة العريش بشمال سيناء بـ 1.3 مليار جنيه..صور
مصر فى مواجهة حتمية مع أحد الرباعى الكاميرون والسنغال والجزائر وكوت ديفوار
اقترب منتخب مصر من التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما أمس فى جاروا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالبطولة.
هيئة الدواء تمنح ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار إيفوشيلد للوقاية من كورونا
الأوقاف تعلن توفير صكوك الأضاحى بـ2200 جنيه لصك اللحوم السودانى و3800 للبلدى
وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية برتوكول تعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف لتوفير صكوك الطعام، بجانب توقيع برتوكول لتوفير صكوك الأضاحى، حيث ستقوم وزارة التموين بتوفير اللحوم من خلال الشركات التابعة لتوزيعها على الأسر الفقيرة .
فيوتشر يهزم بيراميدز 2 / 1 ويتصدر المجموعة الأولى بكأس الرابطة.. فيديو
فاز فريق فيوتشر على بيراميدز بنتجية 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب السلام فى إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة، ليرتفع رصيد فيوتشر للنقطة 6 ويتصدر المجموعة الأولى بشكل مؤقت، فيما لم يحصد الفريق السماوى أى نقطة بعد خسارة مباراتين.
تجديد حبس فرد الأمن المتهم بتهشيم سيارة شدوى الحضرى وآخرين في الشيخ زايد
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