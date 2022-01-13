شعاع تناشد المواطنين التأكد من هوية كشاف الكهرباء.. وتوكد: قراءة بدون مقابل

كتبت رحمة رمضان

أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، أنه من منطلق حرص الشركة على التواصل المستمر مع المواطنين وحفاظا على سلامتهم، تناشد المواطنين عدم السماح لأى شخص بالحصول على قراءة عدادات الكهرباء إلا بعد التأكد من هوية الموظف.

وأوضحت الشركة فى بيان لها اليوم، أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدوا الزى الخاص بالشركة و يحمل شعار "شعاع" ولديه كارنيه يحمل العلامة المائية لشعاع و صورة شخصية للموظف ، كما تؤكد الشركة أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية او الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم تحصيل مقابل مالى من المواطنين نهائيا على هذه الخدمة و الشركة غير مسئولة عن اي شخص ينتحل صفة كشاف شعاع و يقوم بتحصيل أى مبالغ مالية من المشترك.

وناشدت الشركة المواطنين الإبلاغ عن أى شخص يحاول انتحال صفة كشاف شعاع أو أى شكاوى خاصة بتسجيل قراءة عدادات الكهرباء او اى شكاوى من موظفى الشركة من خلال خدمة واتس اب على مدار الساعة على رقم 01120313831.

وأكدت أن جميع العاملين بالشركة يتم فحصهم أمنيا و إجراء تحليل المخدرات بشكل دورى ، وذلك من منطلق حرص الشركة على سلامة المواطنين و تقديم خدمة مميزة للمواطن المصرى.