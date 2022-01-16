أحلى شوربة كوارع ولحمة راس ومومبار من أقدم مسمط بالإسكندرية عمره 100سنة..فيديو

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف، مع أقدم مسمط فى محافظة الإسكندرية، وهو مسمط أولاد يونس، الذى يوجد بمنطقة فكتوريا شرق الإسكندرية، ويعود تاريخه إلى نحو 100 عام تتوارثه الأجيال من عائلة يونس.





ويقول الشيف سعيد يونس، الشهير بـ"سعيد كوارع" إن مسمط أولاد يونس يعود تاريخه إلى نحو 100 عام، وتوارث المهنة الأجيال المتعاقبة من العائلة، وحاليا يدير المحل بمشاركة أشقائه.

وأضاف أن تعلم أسرار المهنة من والده، وأضاف عليها بعض التجديدات مثل تورتة الكوارع والذى يقدم بناء على طلب خاص، والكوارع بورق العنب ، كما اضاف " انواع مختلفة من فواكه اللحوم على طبق الخلطة المشكل و المكون من لحمة راس و لسان و قلوب و حلويات و طحال و عصبان يضاف اليهم خلطة توابل يصنعها خصيصا مع الفلفل الحار،و كذلك انواع مختلفة من حشو العصبان بالقلوب و لحمة الراس بناء على طلب خاص .

و حول معنى كلمة مسمط قال :" ان تلك الكلمة تعنى الضئ المسمط و الذى يعنى احشاء المواشى بعد تنظيمها تماما و ازالة المخلفات و الاجزاء الغير مرغوب فيها حتى تصبح جاهزة للاكل .

و أكد الشيف سعيد كوارع على ان كل جزء من فواكة اللحوم له فواىد كبيرة للجسم مثل الفشة و التى لها فوائد كبيرة للقولون و نخاع العظام الذى استخدمة النساء منذ عهد الفراعنة فى تصفيف الشعر بالاضافة الى فوائدة الغذائية الكبيرة.

و رغم ان الاسكندرية مدينة تشتهر بالماكولات الشهية لمختلف انواع الاسماك ،الا ان الشيف سعيد كوارع على أن مأكولات المسمط اكلة قديمة منذ عهد الفراعنة حيث كان المصرى القديم يدفن لحمةةالراس فى الرمال الساخنة خلال عملية التسوية .

وحول أسعار فواكه اللحوم قال إن الأسعار تناسب الجميع تبدأ من 5 جنية و تصل حتى 100 جنية ، و طبق متوسط مشكل ب40 جنية ، بالاضافة الى شوربة بهاريز الكوارع بأسعار 5و 10 جنية و اسعار السندوتشات تبدأ من 10 جنية .



وأكد على انه يلقى أقبال كبير من كباررالسن و الشباب، خاصة فى فصل الشتاء حيث تعتبر الكوارع و لحمة الراس ، اكلة شتوية تمد الجسم بمزيد من الطاقة.