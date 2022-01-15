اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 03:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "تعليم دمياط" يتابع الامتحانات.. ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

السبت، 15 يناير 2022 01:38 م
وكيل "تعليم دمياط" يتابع الامتحانات.. ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ارشيفية
دمياط: معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه انطلقت اليوم، السبت، أولى امتحانات النقل للصفوف الرابع الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول الثانوي العام والأول والثاني للتعليم فني بجميع تخصصاته.

وتفقد "وكيل الوزارة" سير أعمال الامتحانات لصفوف النقل للفصل الدراسي الأول، بمدرسة محمد عبدة الإعدادية وعزبة الصعيدي الابتدائية بإدارة دمياط التعليمية.

واطمأن "وكيل الوزارة" على سير عملية امتحانات النقل وأعمال المراقبة واللجان، مؤكدا تطبيق الاجراءات الاحترازية، تطبيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان، والتزام الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات الوقائية.

وأشار  "خالد خلف" إلى أن مديرية التعليم بدمياط تتابع عملية الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، عبر غرف العمليات الفرعية بالإدارات وغرفة عمليات المديرية المركزية، مؤكدا أنها لم ترصد أي مشاكل او شكاوى داخل محافظة تعكر صفو العملية الامتحانية في يومها الأول.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية الامتحانية لطلاب النقل بالمراحل التعليمية المختلفة بالمحافظة ورفع درجة الاستعداد وتوفير مناخ ملائم لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر.


دمياط

اخبار دمياط

تعليم دمياط

اخبار التعليم

اخبار الامتحانات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة