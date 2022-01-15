وكيل تعليم الفيوم تتابع امتحانات الابتدائية وتؤكد: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى

الفيوم: رباب الجالي

تفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم عددا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022م بمدارس إدارة سنورس التعليمية لمتابعة امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي باللجان، ومنها لجنة مدرسة محمد موسي الجلاب للتعليم الأساسي، ولجنة مدرسة الساحة الابتدائية بإدارة سنورس التعليمية، وبحضور الدكتور منتصر الشماع مدير الإدارة، وأوضحت مدير المديرية أن الامتحانات كانت منتظمة فى جميع اللجان التي قامت بمتابعتها.

أكدت مدير المديرية خلال الجولة الميدانية لمتابعة الامتحانات على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وأثناء دخول وخروج الطلاب، وضرورة التباعد الاجتماعي والنظافة وخصوصًا نظافة الحمامات والفصول والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع القائمين على العملية الامتحانية منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة الجميع.

وشدد وكيلة الوزارة على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سواء فيما يتعلق بالطلاب أو فيما يتعلق بمراقبى ومشرفي اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، مؤكدة على ضرورة التواجد المستمر للزائرة الصحية بكل لجنة، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ.

كما تفقدت مدير المديرية غرفة عمليات ديوان إدارة سنورس التعليمية، للتأكد جاهزيتها وتفعيلها ومتابعة جميع اللجان الامتحانية على مستوى الإدارة ورصد أي مخالفات وحل أي مشكلة فوراً قد تطرأ أثناء الامتحانات، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

كما تابعت مدير المديرية، لجان امتحانات النقل على مستوى المحافظة من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور أعضاء غرفة العمليات بالمديرية.

وفي سياق متصل، تابع مراد أحمد حسسن مدير عام التعليم عدد من اللجان، ومنها لجنة مدرسة محي الدين أبو العز، ولجنة مدرسة التحرير الابتدائية، ولجنة مدرسة العسيلي الابتدائية، ويرافقه الدكتور عماد حمدي بليدي مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، حيث تابع انتظام وانضباط سير العمل أثناء الامتحانات، وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، وكذلك اتخاذ كافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكدت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقي اي شكاوي بخصوص الامتحان

جدير بالذكر، بلغ عدد تلاميذ الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس الابتدائي المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول 244984 تلميذ للفترة الصباحية، وعدد المتقدمين للفترة المسائية 880 تلميذ وتلميذة على مستوى محافظة الفيوم.