وزير العدل ينعى السفير علاء رشدى: فقدنا دبلوماسيا متميزا ذا عطاء وفير

كنب إبراهيم قاسم

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، السفير علاء رشدى سفير مصر فى إيطاليا ومساعد وزير الخارجية السابق لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، والذى انتقل إلى جوار ربه فجر أمس بعد مسيرة من العطاء فى خدمة الوطن.

وأكد وزير العدل أن الفقيد كان دبلوماسياً متميزاً ذا عطاء وفير تفانى فى أداء عمله فقدم مجهودا كبيراً خلال مسيرته الدبلوماسية وإبان توليه الامانة العامة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان.

وتقدم المستشار عمر مروان وزير العدل بالعزاء إلى أسرة الدبلوماسية المصرية وإلى أسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .