وزير الخارجية وقيادات الوزارة يستقبلون جثمان سفير مصر لدى روما بمطار القاهرة

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري ومساعدو الوزير وقيادات الوزارة، اليوم السبت، بمطار القاهرة، جثمان المرحوم السفير علاء رشدي، سفير مصر لدى روما، وتقدموا بأحرّ التعازي لأسرة الفقيد، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

نعت وزارة الخارجية، السفير علاء رشدى، الذى وافته المنية، صباح أمس الجمعة، مؤكدة أنه كان مثالاً يُحتذى به في دماثة الخلق ويحظىَ بمحبة الجميع.

وقالت الوزارة، فى بيان رسمى: "تنعى وزارة الخارجية، ببالغ الحزن وعميق الأسى، السفير علاء رشدي، سفير مصر في روما، الذي وافته المنية منذ قليل اليوم، وإذ يتقدم سامح شكري وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

كان المرحوم السفير علاء رشدي مثالاً يُحتذى به في دماثة الخلق، يحظىَ بمحبة الجميع؛ كما كان نموذجاً للإخلاص المهني وقدوة في العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج، رحم الله الفقيد وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.