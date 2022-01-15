اليوم السابع
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نقابة المهندسين: وقف إصدار تراخيص جديدة لمعاهد هندسية مكتسبات لم تحدث من قبل

السبت، 15 يناير 2022 05:29 م
نقابة المهندسين: وقف إصدار تراخيص جديدة لمعاهد هندسية مكتسبات لم تحدث من قبل حفل تكريم الرواد والمتميزين من مهندسي نقابة أسوان
كتبت آية دعبس

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شهد وفد النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبوسنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة ممثلا عن النقيب العام، حفل تكريم الرواد والمتميزين من مهندسي نقابة أسوان الفرعية برئاسة المهندس محمد فرج الله، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائبة عن محافظ أسوان والتى قدمت خالص تهانى المحافظ بمناسبة عيد أسوان القومى كما قامت بتقديم الشكر لنقابة مهندسين أسوان الفرعية مشيده بالجهود المشتركة والتعاون المثمر.
 
وأشاد أبو سنة، فى كلمته التى ألقاها بدور قواتنا المسلحة الباسلة ودورها الرائد فى الحفاظ على الأمن الداخلى بشراكة الشرطة المصرية، مقدما الشكر لرئيس نقابة مهندسي أسوان وأعضاء مجلسه علي إقامة فعاليات يوم العطاء ورد الجميل لشيوخ المهنة وكذلك للمتميزين من شباب المهندسين المتفوقين .
 
وتطرق أبوسنة، إلى أهم الملفات التى عمل عليها مجلس النقابة الحالى برئاسة المهندس هانى ضاحى النقيب العام، والذي اعتذر عن الحضور لتعرضه لوعكه صحية، قائلا: إن ملف التعليم الهندسي كان من أولويات المجلس الحالى والتي عمل عليه بكل جد واجتهاد حتي حصل علي مكتسبات لم تحدث من قبل أهمها ايقاف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية وتحديد الفارق بين القبول بالكليات الحكومية والمعاهد الخاصة ليصبح 10 % ، ومتابعة المعاهد الهندسية الحالية عن طريق لجنة التعليم الهندسي بوزارة التعليم العالى. 
 
كما أشاد أبوسنة، بالنجاح الذي شهدته منظومة الرعاية الصحية الجديدة للمهندسين وأسرهم، مثمنا ما تم تحقيقه من فائض تاريخى بصندوق المعاشات خلال فترة مجلس النقابة الحالى بعد أن كان الصندوق يعاني من عجزا وتدهور. 
 
من جانبه، قال المهندس محمد فرج الله رئيس نقابة مهندسي أسوان الفرعية: إن مجلس نقابة أسوان يعمل بكل قوته لتقديم المزيد لمهندسى المحافظة، لافتا إلى سعى مجلس النقابة لتخصيص ارض لنادى المهندسين بإدفو كذلك تطوير وإحلال مقر نادى المهندسين بأسوان.
 
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نقابة المهندسين

نقابة المهندسين باسوان

هشام ابو سنة

التعليم الهندسى

اسوان

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