نزلت "سوق الجمال".. الأسعار من 10 آلاف لـ25 ألفا وجولة مع ملوك المهنة.. لايف

الشرقية – فتحية الديب

قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من سوق الجمال بمحافظة الشرقية، والذي يعد واحدا من أشهر الأسواق على مستوى المحافظات، ويضم عددا كبيرا من ملوك المهنة في مراكز بلبيس والقرين والزقازيق، حيث تم رصد أسعار الجمال بقبائلها وأنواعها المختلفة.

وقال " محمد عبد الخالق أبوخشبة" أحد التجار بمدينة القرين لـ"اليوم السابع"، إن سوق الجمال بالشرقية يعد ملتقى يستقطب جميع تجار الجمال من مختلف المحافظات، حيث يأتيه تجار من القاهرة، والمنوفية، والبحيرة، وغيرهما، مضيفا أن أسعار الجمال تبدأ من 10 آلاف إلى 25 ألف جنيه.

واستطرد أن أفضل أنواع الجمال، هي الجمال "المغربي" وال" البلدي" حيث يعدان أجود قبائل الجمال، حيث يتمتعان بمواصفات مميزة ترفع من مستواهما وقيمتهما بين قبائل الجمال الأخرى،مشيرا إلى أن أسعار لحم الجمال يبدأ من 100 جنيه إلى 120 حسب نوع الجمل.

وأوضح أن الجمال تأتي لسوق الجمال بالشرقية من دولة السودان، وشلاتين، وصعيد مصر، مؤكدا أن سوق الزقازيق يعد أكبر سوق للجمال في محافظة الشرقية لاحتوائه على عدد كبير من تجار الجمال بقبائلها المختلفة.

ويعد سوق الجمال الأسبوعى الزقازيق فى محافظة الشرقية، هو الأكثر زخما بين الأسواق المنتشرة بالمحافظة، فهو الأكبر على مستوى المحافظة، حيث يحضر إليه التجار من كافة محافظات مصر وخاصة محافظات الصعيد.