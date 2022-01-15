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مصرع كهربائى فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بكفر شكر

السبت، 15 يناير 2022 08:46 م
مصرع كهربائى فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بكفر شكر حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى شخص مصرعه، إثر إصابته بنزيف بالرأس بحادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية، بطريق جسر البحر بجوار السلخانة بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وجرى نقل الجثة لمستشفى كفر شكر المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكى ومصرع شخص، بطريق جسر البحر بجوار السلخانة بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى قيادة "إ إ ا"، 29 سنة، طبيب بيطرى، بالدراجة النارية قيادة "ط م أ"، 54 سنة، كهربائى، توفى إثر إصابته بنزيف بالرأس والأنف والأذنين، مقيمان دائرة مركز كفر شكر، وجرى نقل الجثة لمستشفى كفر شكر المركزى.

وأوضحت التحريات، أن حال سير السيارة الملاكى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالدراجة النارية تقطع الطريق أمامه فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها ما أدى إلى إنقلاب الدراجة وقائدها على جانب الطريق وإصابته نتيجة إرتطم رأسه بالأرض، وتم التحفظ على السيارة الملاكى والدراجة النارية، وتحرر محضر بالواقعة.


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امن القليوبية

حادث تصادم

كفر شكر

مصرع كهربائى

سيارة ملاكى

دراجة نارية

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