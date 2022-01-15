اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى 3 حوادث بالمنيا

السبت، 15 يناير 2022 03:53 م
مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى 3 حوادث بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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أصيبت طالبة بعد تناولها مادة سامة بطريق الخطأ في إحدى قرى مركز مطاي في شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد إصابة طالبة بمركز مطاى، بحالة أعياء شديدة إثر تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ وتم نقلها إلى مستشفى مطاي، ولسوء حالتها تم تحويلها لقسم السموم بمستشفى المنيا، لاستكمال العلاج، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد مصرع عامل وإصابة 8 آخرين في حادثين متفرقين، أحدهما انقلاب سيارة رقم 567 ب ب س ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة، ما أدى إلى مصرع محمد محمود 65 عام بينما أصيب 8 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة رقم 1625 ن ق ر تمناية بترعة علي جانبي، طريق العباسية بمركز مغاغة .

تم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتحرر محضران بالواقعتين.


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