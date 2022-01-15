اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 05:20 م
أكرم القصاص
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مستشار النمسا يعلن شفائه من فيروس كورونا ويؤكد أن التطعيم الإجباري في موعده

السبت، 15 يناير 2022 04:54 م
مستشار النمسا يعلن شفائه من فيروس كورونا ويؤكد أن التطعيم الإجباري في موعده المستشار النمساوي كارل نيهمر
أ ش أ

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أعلن المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم السبت، عن شفائه الكامل من إصابته بمتغير "أوميكرون" من فيروس كورونا.


وقال نيهمر في تصريحات له اليوم من الحجر المنزلي في منزله إن نتيجة المسحة اليوم جاءت سلبية بعد مسحتين سابقتين كانتا إيجابيتين حيث التزم العزل المنزلي منذ قرابة أسبوعين.


وأشار نيهمر – الذي تلقى 3 جرعات من لقاح كورونا – أن اللقاح ساعده كثيرا في تقليل أعراض المرض وفي سرعة الشفاء .


ولفت نيهمر إلى التزام الحكومة بتطبيق التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا اعتبارا من أول فبراير المقبل .


ومن جانب آخر ... سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم السبت 16 ألفا و749 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.


مستشار النمسا

فيروس كورونا

كورونا

التطعيم الإجباري

النمسا

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