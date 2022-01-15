مريض نفسي.. التحريات تكشف غموض العثور على جثة طافية بنهر النيل بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، غموض العثور على جثة شخص طافية بنهر النيل في منشأة القناطر، حيث تبين أنه يعاني من مرض نفسي، وكان يتلقى العلاج، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص طافية بنهر النيل، انتقل رجال المباحث بإشراف المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وكشفت تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، عن أن المتوفى مريض نفسي، ويتلقى العلاج منذ فترة، وأنه عقب خروجه من المنزل تعرض للغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.