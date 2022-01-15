اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 05:29 م
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محامي عصام الحضري: ابنة اللاعب لا علاقة لها بمشاجرة الشيخ زايد وتواجدت بالصدفة

السبت، 15 يناير 2022 04:29 م
محامي عصام الحضري: ابنة اللاعب لا علاقة لها بمشاجرة الشيخ زايد وتواجدت بالصدفة شدوى الحضري
كتب بهجت أبو ضيف

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أعلن أشرف عبد العزيز محامي عصام الحضري، مدرب حراس منتخب مصر لكرة القدم وأسرته، عن تفاصيل ما أثير بخصوص ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصابة شدوى عصام الحضري بسبب مشاجرة مع موظف أمن بكمباوند بمدينة الشيخ زايد، حيث أكد أن هذا الحديث عار تماماً من الصحة.

 

وأكد عبد العزيز أن شدوي عصام الحضري لم تتدخل في المشاجرة من قريب أو بعيد، وأنها كانت موجودة بالمصادفة في صيدلية، وسيارتها بمكان المشاجرة، مما أدى لتحطيمها، وعلي إثر ذلك حررت فقط محضر إتلاف لسيارتها، لذا وجب التنبيه بالتحقق دائماً من دقة الخبر من مصدرها واحترام الحق في الخصوصية.


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