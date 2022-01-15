محافظ الإسكندرية يتابع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعض صفوف النقل

الإسكندرية: اسماء على بدر

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لبعض صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسي 2021 / 2022 وفق الجداول المعلنة، والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 3 فبراير 2022.

وقال الشريف، إن هناك متابعة لحظية لأعمال الامتحانات للتأكد من عدم وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات، مؤكدا أنه تم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، لحماية أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الجيد لإداء امتحاناتهم بتركيز.

وكلف المحافظ مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، وكذلك تكثيف أعمال تطهير المدارس وأعمال النظافة في محيط المدارس ورفع التعديات والمخالفات أولا بأول، لتوفير بيئة آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

كما وجه مسئولي التربية والتعليم، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، وعدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان حفاظا على سلامتهم.

من جانبه؛ قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم أن امتحانات الصف الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية والصف الأول والثاني من المرحلة الإعدادي العام والمهني والصف الأول بمدارس التعليم الفني بدأت جميعها صباح اليوم بجميع مدارس المحافظة، موضحًـا أنه تم تشكيل (8) غرف عمليات بالإدارات التعليمية الثماني يترأسها مدير عام الإدارة لمتابعة سير العملية الامتحانية وإعداد تقريرها اليومي عن سير الامتحانات.

هذا وقد أكد مدير مديرية التربية والتعليم على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وقيام الموجه المقيم بمهامه بمتابعة سجل أمن اللجنة ومحاضر فتح مظاريف الأسئلة ومدى كفاية أعداد الملاحظين والمراقبين ووجود الجدول ودليل اللجان في أماكن واضحة ومراجعة إقرارات الموانع للعاملين بكونترول المدرسة.