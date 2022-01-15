محافظ أسيوط: متابعات مستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

هيثم البدري

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية والمستمرة على الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بقرى ومراكز المحافظة وتوجيه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء بتذليل كافة العقبات لسرعة نهو االعمال واستكمال تنفيذ المشروعات وفقا للخطة الزمنية ومتابعة مراحل تنفيذ كل المشروعات ومتابعة نسب التنفيذ بصفة دورية، معلنًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من المشروعات لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتفقد محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البدارى، سير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز البدارى، كما قام بمعاينة 12 موقعا تمهيدا لإقامة محطات رفع صرف صحى عليها لخدمة قرى المركز، وذلك بمشاركة مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى كما تابع بعض الأراضى لإقامة بعد المدارس عليها وتابع معدلات التنفيذ بمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والتي سوف تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وأشار محافظ أسيوط، إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ، لافتا الى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.