محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع المخلفات والقمامة وتسوية الشوارع

هيثم البدري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن حملات النظافة مستمرة بقرى ومراكز وأحياء المحافظة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية بصفة دورية دون تقاعس للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة للصعيد وفقاً لرؤية مصر 2030.

ونظمت الأجهزة التنفيذية بمراكز "البدارى وديروط وساحل سليم وأبو تيج والغنايم" عدة حملات مكبرة لرفع المخلفات والقمامة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين لاظهار الشكل الجمالى للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، وذلك تحت إشراف محمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبو تيج وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية والمجتمع المدني لتطوير منظومة النظافة وتحسين البيئة في التجميل والتطوير وإظهار الشكل الجمالي لها، موضحاً أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية ومستمرة بمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة.

وتم خلال الحملات الاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية للمراكز والأحياء من قلابات وحاويات ولوادر وسيارات شفط الأتربة والكنس الآلي وجليدر وغيرها من معدات النظافة فضلاً عن تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا القطاع الهام فضلا عن اعمال الصيانة المستمرة للكشافات وأعمدة الإنارة، مؤكداً استمرار العمل طوال اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية ورفع جميع نقاط التجمع الخاصة بالقمامة وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة وفقاً للامكانات المتاحة.