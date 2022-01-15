اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 07:08 م
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ما أسباب الاتجاه العالمى للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية؟

السبت، 15 يناير 2022 07:00 م
ما أسباب الاتجاه العالمى للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية؟ سيارات كهربائية ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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يتجه العالم بشكل متسارع للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية الجديدة مما نتج عنه تضاعف الشركات المنتجة لتلك النوعية من السيارات عشرات المرات خلال 3 سنوات على رأسها الصين التي تمتلك 5 شركات تقع ضمن التصنيف الأول العالمى بجانب شركات أمريكية وأوروبية تستمثر ما لا يقل عن 100 مليار دولار فى تلك النوعية من الصناعة .

ما أسباب تزايد صناعة السيارات الكهربائية ؟

يتجه العالم لتلك الصناعة لخفض انبعاثات وعوادم السيارات التي تستخدم الوقود التقليدي الملوث للبيئة بشكل كبير.

وما الذى دفع العالم لذلك؟

تزايد الانبعاثات وتعرض الأرض للخطر من خلال ارتفاع درجات الحراة وبالتالي حدوث تغيرات مناخية ضارة على وجود الانسان نفسه.

وهل هناك أسباب أخرى لتوسع في صناعة السيارات الكهربائية؟

الأسباب الأخرى تتعلق بالانخفاض التدريجي للوقود التقليدي الاحفورى في العالم وسط توقعات بنضوب المخزونات العالمية تدريجيا بجانب ارتفاع سعره مقارنة بسعر الكهرباء علاوة على ان الكهرباء غير ملوثة للبيئة.

ما أبرز الخطوات العالمية نحو الحد من السيارات التقليدية؟

الاتحاد الاوروبى والعديد من دول العالم قررت عدم استخدام الوقود التقليدي في السيارات في غضون 2030 فيما يتم بالفعل تشغيل سيارات الكهرباء في أوروبا منذ نحو 10 سنوات.

وهل التوسع في تصنيع السيارات مناسب لدخول المواطنيين خاصة في افريقيا؟

بعض الشركات العالمية والأوروبية لجات لفتح مصانع لها في دول افريقيا مع الاستعانة بنسب من المكون المحلى لكى يكون سعر السيارات مناسب لتك الدول ومن بين الدول التي تخطط لذلك مصر والمغرب وجنوب افريقيا وروندا وغيرها.

 

 

 

 

 

 

 


تصنيع السيارات الكهربائية

الصين

سيارات الكهرباء

السيارات التقليدية

الوقود الاحفورى

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