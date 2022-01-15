ماذا يجب أن تفعل إذا كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية وما هى إرشادات العزل؟

كتبت إيناس البنا

يشير الحجر الصحي إلى الاحتياطات التي يتخذها الأشخاص عند اتصالهم بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا ويمكن أن يمرض، يجب على الأشخاص في الحجر الصحي البقاء في المنزل وارتداء قناع حول الآخرين أثناء مراقبة أعراضهم.

قدم خبراء الصحة الأمريكيون مجموعة من الاحتياطات التي يجب على الأشخاص اتخاذها إذا أصيبوا بـفيروس كورونا تعتمد على أعراضهم وحالة التطعيم، إليك ما تحتاج إلى معرفته، وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية إن معرفة إذا كنت بحاجة إلى الحجر الصحي أو العزل فإن هذا يعتمد على حالة اختبار كورونا الخاصة بك .

وفقا لتقرير موقع " theconversation"، تشير العزلة إلى إبقاء الشخص المصاب بفيروس كورونا بعيدًا عن الأشخاص غير المرضى، ويجب على الأشخاص المنعزلين البقاء في المنزل ، وإذا أمكن ، استخدام غرفة وحمام منفصلين عن الأشخاص غير المرضى في منازلهم.

من الذي يجب عليه الحجر الصحي؟



يجب على البالغين غير المحصنين والبالغين الملقحين جزئيًا والمُلقحين بالكامل والذين لم يتلقوا جرعة معززة الحجر الصحي إذا كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب بـ كورونا إذا كنت على بعد أقل من 6 أقدام من الشخص لمدة 15 دقيقة على الأقل.

يجب على الأشخاص في هذه المجموعات البقاء في المنزل وبعيدًا عن الآخرين لمدة 5 أيام على الأقل من تاريخ التعرض ومراقبة أعراضهم لمدة 10 أيام. يقول مركز السيطرة على الأمراض إن يوم التعرض يعتبر اليوم 0.

إذا لم تظهر عليك أعراض، فيجب إجراء اختبار فيروس كورونافي اليوم الخامس.

إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية ، فيمكنك مغادرة منزلك ولكن يجب أن تستمر في ارتداء قناع حول الآخرين حتى اليوم العاشر، تنطبق نفس الإرشادات إذا لم تكن لديك أعراض ولم تتمكن من إجراء الاختبار.

إذا كان الاختبار إيجابيًا ولم تكن لديك أعراض ، فيجب أن تعزل لمدة خمسة أيام على الأقل من تاريخ الاختبار.

إذا ظهرت عليك أعراض في أي وقت ، يجب أن تخضع للاختبار واتباع إرشادات العزل.

إذا كنت غير قادر على الحجر الصحي ، يجب عليك ارتداء قناع حول الآخرين لمدة 10 أيام بعد تاريخ التعرض.

من لا يضطر إلى الحجر الصحي؟



وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن البالغين الذين تم تطعيمهم بالكامل ، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا والذين تم تطعيمهم بالكامل ، والأشخاص الذين أصيبوا بعدوى كورونا في آخر 90 يومًا ، لا يحتاجون إلى الحجر الصحي بعد اتصال وثيق.

يجب على الأشخاص في هذه المجموعات ارتداء قناع حول الآخرين لمدة 10 أيام بعد تاريخ الاتصال. في اليوم الخامس ، يجب أن يتم اختبارهم. لا يتعين على الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في آخر 90 يومًا إجراء اختبار ، طالما لم تظهر عليهم الأعراض.

إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية أو ظهرت عليك أعراض في أي وقت ، فيجب عليك اتباع إرشادات العزل.

ما هى إرشادات العزل؟



تقول السلطات الصحية الفيدرالية إن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا أو الذين ظهرت عليهم أعراض المرض يجب عزلهم.

والوقت الذى يجب أن تتوقف فيه عن العزل يعتمد على أعراضك، اليوم 0 هو تاريخ بدء الأعراض أو تاريخ اختبارك الإيجابي إذا لم تكن لديك أعراض.

إذا كانت لديك أعراض كورونا، فيمكنك التوقف عن العزل بعد خمسة أيام كاملة طالما أنك خالي من الحمى لمدة 24 ساعة دون تناول أدوية لخفض الحمى وتحسنت الأعراض الأخرى، كما يجب عليك ارتداء قناع حول الآخرين لمدة خمسة أيام أخرى.

إذا كانت لديك أعراض كوروناولكنك لا تستوفي المعايير المذكورة أعلاه في اليوم الخامس ، فانتظر حتى تستوفي المعايير للتوقف عن العزل.