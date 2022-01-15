اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 01:58 ص
أكرم القصاص
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لبنان تلزم المصانع بالعمل وفق معايير الجودة لتأهيل المنتج اللبنانى للمنافسةق

السبت، 15 يناير 2022 01:00 ص
لبنان تلزم المصانع بالعمل وفق معايير الجودة لتأهيل المنتج اللبنانى للمنافسةق وزير الصناعة اللبنانى جورج بوشكيان
أ ش أ

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أكد وزير الصناعة اللبنانى جورج بوشكيان، تحسن الآفاق الصناعية والاقتصادية والإنتاجية تدريجيا في لبنان مع عمل الوزارة والتدابير التي تتخذها لاقفال المصانع غير المرخصة وإلزام المؤسسات الصناعية بالعمل وفق مواصفات ومعايير الجودة التي تؤهل المنتج اللبناني للمنافسة في الداخل والخارج.
 
وأضاف بوشكيان ،عقب لقائه اليوم برئيس الجمهورية ميشال عون، أنه لا هجرة للمصانع من لبنان، مشيرا إلى وجود استثمارات صناعية عديدة في لبنان خلال العام الماضي. 
 
ونقل وزير الصناعة عن عون تشجيعه على المضي في هذه الخطة لإعادة إطلاق الصناعة وتحديثها واستعادة الاقتصاد الإنتاجي دوره بديلا عن الاقتصاد الريعي.
 
واطلع عون من وزير الصناعة على الواقع الصناعي في البلاد، بالإضافة إلى نتائج محادثاته في العراق، حيث وقع مذكرة تعاون وافتتح مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني.

لبنان

بيروت

التضخم

اقتصاد

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