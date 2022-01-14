اليوم السابع
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الجمعة، 14 يناير 2022 08:47 ص
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اعرف خريطة قطع الكهرباء 4 ساعات يوميا بقرى مركز بنى سويف ابتداءً من الغد

الجمعة، 14 يناير 2022 08:00 ص
اعرف خريطة قطع الكهرباء 4 ساعات يوميا بقرى مركز بنى سويف ابتداءً من الغد قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقررفصل التيار عن بعض القرى والأماكن بمركزي بني سويف وناصر، اعتباراً من غدٍ السبت حتى الثلاثاء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات.

وبحسب قطاع الكهرباء، سيتم قطع الكهرباء غدا السبت 15/1 عن جزيرة أبوصالح، ويوم الأحد 16/1 عن منطقة مطار دنديل، ويوم الاثنين 17/1 عن قرية رياض باشا، ويوم الثلاثاء 18/1 عن قرية سنور.

ويتوجه القطاع بالاعتذارعن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

 


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