فعاليات دوري مستشاري قضايا الدولة تتواصل لليوم الثانى بنادى الصيد.. صور

كتب محمد إبراهيم

تواصلت فعاليات دوري مستشاري هيئة قضايا الدولة اليوم السبت لليوم الثانى على التوالى، بمشاركة 15 فريقاً من كافة الهيئات والجهات القضائية علي مستوي الجمهورية.

وشهد افتتاح البطولة بمقر نادى الصيد فى الدقى أمس الجمعة، كل من المستشار صفي الدين عبد الحميد رئيس نادي قضايا الدولة الرياضي، والمستشار أحمد ضياء أمين الصندوق وأعضاء مجلس إدارة النادي، والمستشار محمود عادل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بحضور المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد والدكتور محمد الدباح المدير التنفيذي للنادي والعديد من الشخصيات الرياضية والإعلامية .

وأكد المستشار محمد عبد اللطيف عضو مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة الرياضى ورئيس اللجنة الإعلامية، حرص النادي علي إقامة مثل هذه الأنشطة وخروجها علي الوجه الأمثل لما لها من دور كبير في تدعيم أواصل الود وخلق روح التنافس الرياضي بين أعضاء الأسرة القضائية.



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جانب من الفعاليات (3)



جانب من الفعاليات (4)



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جانب من الفعاليات (8)



جانب من الفعاليات (9)



جانب من الفعاليات (10)



جانب من الفعاليات (11)



جانب من الفعاليات (12)



جانب من الفعاليات (13)



جانب من الفعاليات (14)