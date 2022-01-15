فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022.. تعرف على طرق السداد وأنت فى مكانك

كتب -هبة السيد

يقدم اليوم السابع أحدث المعلومات والتفاصيل حول فاتورة التليفون الأرضي وكيفية دفعها وآخر موعد لدفع وسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2022، وفي سياق السطور التالية نقدم أسهل الطرق لدفع الفاتورة والاستعلام عنها:

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي



فاتورة التليفون الأرضي تصدرها الشركة المصرية للاتصالات وخلال الشهر الجارى تم إصدار فاتورة التلفون الأرضي ومن المقرر أن يكون هناك فترة سداد تصل حتى يوم 14 فبراير 2022 ، وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بمنع إجراء الاتصالات والسماح فقط بالاستقبال في حالة عدم السداد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2022



ويقدم اليوم السابع طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:

أولا من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات على الانترنت.

ثانياً الاتصال برقم خدمة العملاء الخاصة بالمصرية للاتصالات.

فاتورة التليفون الارضي

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وقعت اتفاقية تعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لرفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وإتاحة تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بالفنادق والقرى السياحية في مصر.

فاتورة التليفون الارضي

وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة السياحة والأثار وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وقع الاتفاقية كل من المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات وعلاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية.

فاتورة التليفون الارضي

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة المصرية للاتصالات برفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات بالفنادق والقرى السياحية في مصر عن طريق توصيلها بكابلات الألياف الضوئية بما يضمن تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة والإنترنت فائق السرعة وغيرها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعلى كفاءة ممكنة لنزلائها وذلك بهدف تشجيع منظومة السياحة في مصر، وسيتم تنفيذ الاتفاقية على أربع مراحل تبدأ بالقاهرة والجيزة وشرم الشيخ، استعدادًا لقمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 التي تستضيفها مصر في 2022، وصولا إلى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية بأجمالى 348 فندقًا وقرية سياحية.