اليوم السابع
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غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ: لا مخالفات فى أول امتحانات الفصل الدراسى الأول

السبت، 15 يناير 2022 05:06 م
غرفة عمليات تعليم كفر الشيخ: لا مخالفات فى أول امتحانات الفصل الدراسى الأول وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الامتحانات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية التربية والتعليم، عدم رصد مخالفات في اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالتعليم الابتدائي والإعدادي، وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء الطلاب الامتحان، وجاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ امتحانات المرحلة الابتدائية والإعدادية للصف الرابع والخامس الابتدائي،  والأول والثاني الإعدادي بمدرسة نصره للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ، وعدد من المدارس.

وتأكد وكيل الوزارة خلال جولاته من مواصفات الورقة الامتحانية، ووجدت مطابقة وفقاً لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان بصورة طيبة، كما وجه وكيل الوزارة إلى التصحيح أولاً بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح والرصد الإلكتروني والورقي، ومراعاة صالح جميع الطلاب، وقدم الشكر لمديري المدارس التي تفقدها للانضباط والنظافة والنظام وتحقيق الهدوء داخل اللجان، ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة  اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية، وأدى طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء، ومادة العلوم، وأدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء، والحاسب الآلي.

جانب من متابعة اعمال الامتحانات
جانب من متابعة اعمال الامتحانات

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الامتحانات
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الامتحانات

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الامتحانات
وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الامتحانات

 


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