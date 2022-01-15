ضبط 8 محاولات تهرب جمركي لأسلحة بيضاء وساعات ذكية وملابس في سفاجا

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة محمد الشاذلى مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 8 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والأقراص المخدرة والساعات الذكية وكمية من الملابس الجاهزة وبضائع متنوعة أخرى، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقه مدير إدارة الحركة تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 7 راكب قادمين من السعودية والكويت والامارات وبتفتيشها تبين وجود 1066 قطعه من الملابس الجاهزه و 7100 قرص فوار من عقار السولبادين المخدر و 3600 من الطلقات الخرسانيه و 199 ساعه يد ذكيه ماركه سمارت تتصل بالهاتف و 8 خنجر و سيف و 98 عبوة قطع غيار سيارات مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقام بالضبط كلا من احمد حجازي ، محمد عادل ، محمد مصطفى ، الحسيني سيد ، محمد جمال مأموري الحركة ومصطفى الحسيني، هاشم إسماعيل ، أحمد عاشور ومحمد حمدي مشرفي الحركة بحضور محمد فتوح مدير مجمع الوارد، علي عبدالستار ومدحت علي وابراهيم النقراشي ماموري التعريفه وأيمن بهجات مدير التعريفة، وحسن عيد بالأمن الجمركي ، مصطفى يحي، محمد عبدالرحيم بالشئون القانونيه و عبدالمنصف عبدالعال مامور المكافحه ومحمد اسماعيل مدير مكافحة التهرب الجمركي.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 712 ألف و122جنيه .

قرر الدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركى وحررها ياسر عز العرب بإدارة الشئون القانونية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .