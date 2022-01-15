ضبط محاولتى تهريب كمية من الأدوية وسط قطع لحوم ومستلزمات حلاقة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات الجمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عبوات دوائية غالية الثمن وسط قطع لحوم، بحوزة راكبة قادمة من الأردن، ومحاولة تهريب كمية آخري شبيهه في كيس به مستلزمات "حلاقة" بحوزة راكب قادم علي نفس الرحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتحرير محضري ضبط جمركي.

إثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الخطوط الأردنية القادمة من عمان، أستوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، كلف احمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، نورهان محمد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما اسفر عن وجود أمبولات دوائية غالية الثمن مخبأة داخل كيس به ووسط قطع من اللحوم.

وعلي متن نفس الطائرة، استوقف تامر عادل أحمد رئيس القسم المعين علي اللجنة الجمركية أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش بعض حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم واللذان لم يتلاحظ لهما وجود شئ مخالف، قام احمد البسيوني بتكليف جورج صفوت فرج مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وبدقة خاصة التي لم توضع علي جهاز الفحص مما أسفر عن وجود كمية شبيهه من الأمبولات الدوائية داخل كيس به مستلزمات"حلاقة" خاصة بالراكب.

آمر محمود عبد النبي عباس مدير الجمرك بتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبة والراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.