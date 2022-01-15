ضبط هاربين من أحكام فى حملات أمنية بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة الأمن، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 203 قطعة سلاح نارى و234 قضية مخدرات وتنفيذ 86280 حكم قضائى متنوع.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن (المنيا - دمياط) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم: ضبط عنصر إجرامى حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص، بحوزته (عدد 5 فرد خرطوش - طبنجة بالخزينة الخاصة بها - عدد من الطلقات النارية)، وضبط عنصر إجرامى بحوزته (عدد 4 فرد خرطوش - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 7 قطع سلاح نارى وأبيض وضبط 20 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 21 متهم ل11 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 7863 حكم قضائى متنوع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى استمرار الحملات.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصرالنيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "تزوير" والمقضى فيهما بالسجن المؤبد، وبالسجن 15 سنة، وكذا مطلوب التنفيذ عليه فى 36 حكم حبس فى قضايا "مبانى" بإجمالى حبس 32 سنة وغرامات مالية 34,000 جنيه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية من القاهرة من ضبط صاحب مكتب توريدات مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام حبس فى قضايا "محاجر" بإجمالى حبس 6 سنوات، وغرامات مالية مستحقة بلغت مليون وخمسمائة ألف جنيه (1,500,000 مليون جنيه)، وضبط أحد الأشخاص مطلوب التنفيذ عليه فى 7 أحكام حبس "محاجر" بإجمالى حبس 7 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه (1,750,000 جنيه) و بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بالعثور على جثة شخص متوفى بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين وجود جثة عامل، توفى إثر إصابته بعدد 15 طعنة متفرقة بالجسم، طلق نارى ")، وبسؤال زوجته اتهمت 7 أشخاص من أهليتها بإرتكاب الواقعة وعللت قيامهم بذلك لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين زوجها المجنى عليه، وبإجراء التحريات أمكن التوصل إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وعائلة زوجته بأصل بلدتهم بمحافظة بالفيوم وأن المشكو فى حقهم وراء إرتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2 سلاح نارى "فرد خرطوش" – عدد من الطلقات النارية - 2 سلاح أبيض "سكين")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة أخذاً بالثأر فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 7004 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة ل6976 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 28 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة وتحرير 726 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 185 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1012 أرجيلة.