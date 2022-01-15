ضبط قضايا غسل أموال من تجارة المخدرات بقيمة 19 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية ومحبوس على ذمة إحدى القضايا" مقيمين بمحافظة المنيا، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة.

وكشفت قوات الأمن، عن قيام المتهمين بترويج المخدرات على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 19 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.