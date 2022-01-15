اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 06:17 م
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ضبط عنصر إجرامى بحوزته سلاح نارى ومخدرات بدمياط

السبت، 15 يناير 2022 04:54 م
ضبط عنصر إجرامى بحوزته سلاح نارى ومخدرات بدمياط حملة أمنية - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتم ضبط عنصر إجرامى، له معلومات جنائية أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ، وبحوزته 4 فرد خرطوش - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحياته للمضبوطات بقصد الإتجار، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

 

 

 


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