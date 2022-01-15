ضبط عدد من اللصوص فى حملات أمنية مكبرة بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الامن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم).. بأنها حال تواجدها بمسكنها شاهدت بعض الأشخاص أثناء محاولتهم سرقة مسكنها فإستغاثت بالجيران ولاذوا بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) مستخدمين فى ذلك سيارة مستأجرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما (فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- جهاز لاب توب "مجهول المصدر")، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنهما وراء ارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وحيازتهما السلاح النارى بقصد الدفاع وجهاز الكمبيوتر من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بتصريفهما للمسروقات المستولى عليها لدى 3 عملاء "سيئى النية" وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها بإستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، المعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، حال إستقلالهما دراجة نارية "تروسيكل- ملك وقيادة أحدهما" مُحمل عليها (عدد 14 عمود قواعد لافتات إعلانات - كابل كهرباء "مجهولين المصدر").

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من المنطقة محل الضبط بأسلوب"المغافلة "، وأضافا بأنهما كان فى سبيلهما لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية وتبين أنها خاصة بإحدى شركات الدعاية والإعلان بإستدعاء مسئول بذات الشركة تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة البساتين من ضبط 4 أشخاص وثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول"، وذلك حال استقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم" وبحوزتهم حقيبة تحوى كمية من المفاتيح المصطنعة - كالون كامل الأجزاء بالمفتاح الخاص به - مفتاح إنجليزى - 2 مفك)، بمناقشتهم إعترفوا بشروعهم فى سرقة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المفتاح المصطنع ، كسر الكالون" بالإشتراك مع آخر "سائق" - تم ضبطه بإرشادهم - إلا أنهم إستشعروا بتواجد قاطنيها داخل الشقة فلاذوا بالفرار.

وأقر المتهم الأخير "سائق" بأنه نظراً لإرتباطه بعلاقة صداقة بمالك الشقة "يحمل جنسية إحدى الدول" وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية داخل الشقة محل سكنه ومعرفته بمواعيد تواجده بمسكنه إتفق مع المتهمين المضبوطين على سرقتها أثناء عدم تواجده ، إلا أنهم فوجئوا بتواجده داخل الشقة فلاذوا بالفرار دون إرتكاب الواقعة.

وبتفتيش مسكن أحدهم عُثر بداخلها على (طبنجة صوت - أوراق مالية من العملة الوطنية "فئات مختلفة" بإجمالى 54 ألف جنيه "مقلــدين").. وإعترف بحيازته للطبنجة الصوت بقصد حماية نشاطه الإجرامى وأضاف بتحصله على المبالغ المالية المقلدة من أحد الأشخاص "محبوس على ذمة إحدى القضايا" بقصد شراء مواد مخدرة وترويجها على عملائه بمنطقة عين شمس بالقاهرة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من مسئول بإحدى المؤسسات الخيرية الكائنة بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة 2 ماكينة خياطة - مقص كهرباء - مروحة كهربائية من داخل المؤسسة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخص، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الآيس بقصد التعاطى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وأقر بتصرفه فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" مقابل مبلغ مالى وإنفاقه المبلغ المالى على شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته ، وأمكن ضبط "عميله" وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها ، وبإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.