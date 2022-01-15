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صفحة منتدى شباب العالم تستعرض صورا من مشاركة السيدة انتصار السيسى بالفعاليات

السبت، 15 يناير 2022 04:30 م
صفحة منتدى شباب العالم تستعرض صورا من مشاركة السيدة انتصار السيسى بالفعاليات السيدة انتصار السيسى
كتب: إيهاب محمد

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نشر الحساب الرسمى لمنتدى شباب العالم، على موقع "تويتر"، مجموعة صور للسيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، خلال مشاركتها في جلسات منتدى شباب العالم، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.

وكتب الحساب الرسمى لمنتدى شباب العالم، فى تعليقه على الصور التى نشرها للسيدة انتصار السيسى، "كان شرفًا وامتيازًا استضافة سيدة مصر الأولى.. بعض المقتطفات من جولة السيدة الأولى فى منتدى شباب العالم".

حساب منتدى شباب العالم على تويتر
حساب منتدى شباب العالم على تويتر

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

تواجد السيدة انتصار السيسى فى المنتدى
مشاركة السيدة انتصار السيسى فى المنتدى
 
السيدة انتصار السيىسى تلقى نظرة على بعض المعروضات
السيدة انتصار السيسى تلقى نظرة على بعض المعروضات
 
تواجد السيدة انتصار السيىسى فى المنتدى
تواجد السيدة انتصار السيسى فى المنتدى
 
السيدة انتصار السيسى فى صورة مع المواطنين
السيدة انتصار السيسى فى صورة مع المواطنين
 
السيدة انتصار السيسى فى فعاليات المنتدى
جولة السيدة انتصار السيسى
 
السيدة انتصار السيسى فى منتدى الشباب
السيدة انتصار السيسى فى منتدى الشباب
 
حضور السيدة انتصار السيسى منتدى شباب العالم
السيدة انتصار السيسى فى إحدى جلسات منتدى شباب العالم
 
السيدة انتصار السيسى
السيدة انتصار السيسى

وعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".


السيدة انتصار السيسى

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

مصر

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شرم الشيخ

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