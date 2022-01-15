اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 03:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر ينعى طالبا بفرع الجامعة بأسيوط استنشق غاز السخان أثناء نومه

السبت، 15 يناير 2022 02:56 م
شيخ الأزهر ينعى طالبا بفرع الجامعة بأسيوط استنشق غاز السخان أثناء نومه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الطالب أحمد محمود معروف، الطالب بجامعة الأزهر فرع أسيوط، والذي وافته المنية أمس الجمعة في مقر سكنه بأسيوط. 
 
وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء لأسرة الطالب، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن ينزل سكينته على قلوب والديه وذويه وأصدقائه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الطلاب المصابين بالشفاء العاجل.
 
"نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ينعي وفاة طالب بفرع الجامعة و يطمئن على الطلاب المصابين بمستشفى الإيمان العام بأسيوط"
 
وكان قد نعي الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي وفاة الطالب أحمد محمود معروف، المقيد بكلية الزراعة فصول الهندسة الزراعية بالفرقة الثانية من محافظة المنصورة، الذي وافته المنية إثر اختناقه لاستنشاق الغاز  بسكنه الخارجي، ووجه بإنهاء كافة إجراءات تصريح الدفن وتجهيز سيارة لنقله إلى مسقط رأسه.
 
كما توجه إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط، للاطمئنان على الحالة الصحية لخمسة طلاب بجامعة الأزهر بأسيوط،  تم تحويلهم للمستشفي نتيجة استنشاقهم الغاز بسكنهم الخارجي بمحافظة أسيوط بحي الوليدية.
 
موجهاً بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، كما تحدث نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي مع الدكتور محمد عثمان نائب مستشفى الإيمان العام بأسيوط، والطبيب المعالج للطلاب ، واطمأن على استقرار الحالة الصحية لهم، وتأكد من أنه ليس هناك أى مضاعفات.
 

طالب اسيوط

جامعةالازهر

الازهر الشريف

اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انتظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الأزهر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية

السبت، 15 يناير 2022 02:30 م

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بقطاع كليات الدراسة

السبت، 15 يناير 2022 01:12 م

انطلاق امتحانات جامعة الأزهر اليوم.. أماكن عزل بكل كلية وتواجد أستاذ المادة بالامتحان

السبت، 15 يناير 2022 03:00 ص

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى ينعى وفاة طالب ويطمئن على المصابين

الجمعة، 14 يناير 2022 06:46 م

جامعة الأزهر تطبع أكثر من 2 مليون ورقة "بابل شيت" استعدادا لامتحانات نصف العام.. أماكن عزل بكل كلية وتواجد استاذ المادة بالامتحان.. وتعليمات للكليات بإعلان الجداول فى أماكن بارزة ووسائل التواصل الإلكترونية

الجمعة، 14 يناير 2022 12:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة