شركة مياه أسيوط تنفذ برنامجا تدريبيا لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية

كتب أحمد حسن

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، برنامج تدريبي لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمناطق بالتنسيق مع معهد السلامة والصحة المهنية التابع للمؤسسة الثقافية العمالية، والتى تستهدف دراسة سبل إجراءات السلامة والصحة المهنية وتحديد المخاطر المحتملة ببيئة العمل وكيفية توفير مهمات السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامة الأفراد.

وقال المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن السلامة والصحة المهنية تهدف إلى حماية القوى العاملة ومعدات الإنتاج من أى ضرر أو تلف قد يلحق بها من جراء وقوع أى حادث لا قدر الله، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات والاحتياطات الوقائية الضرورية لخلق بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر والإصابات المهنية ، فضلاً عن خلق الوعى الثقافى لدى العاملين فيما يتعلق بالأساليب والطرق الآمنة لآداء العمل وزيادة ثقتهم بأنفسهم وبالتالى كفاءة الإنتاج.

وأضاف أن برنامج السلامة والصحة المهنية استمر لمدة أسبوع ليتناول مبادىء الإسعافات الأولية وكيفية مواجهة الحروق بدرجاتها المختلفة وسبل معالجة الجروح، ومقومات الحماية المدنية من تأمين المؤسسات والعاملين وسلامة الآلات والمعدات المنتجة، كما تناول البرنامج التدريبي قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية وناقش تشريعات قانون العمل رقم 12 لعام 2003، وأهم المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية المحتملة ببيئة العمل وكيفية حماية البيئة والسلامة البيئية وسيكولوجيا الأفراد داخل بيئة العمل، وأهم المخاطر المحتملة ببيئة العمل والإجراءات الصحيحة التى تمكن من مواجهتها، والسلوكيات التى تضمن أداء العمل المؤسسي في بيئة أمنة حرصا على سلامة أبناء الشركة العاملين.