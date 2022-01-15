سفير فلسطين بالقاهرة: منتدى شباب العالم منصة عالمية للحوار بين الشباب بكافة القضايا

إبراهيم حسان

تقدم السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، بأحر التهانى للرئيس عبد الفتاح السيسى، بنجاح أعمال النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم الذى عقد فى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مشاركة الرئيس محمود عباس أبو مازن فى المنتدى وكذلك مجموعة من الشباب الفلسطينى، مساهمة فى هذا الحدث العالمى.

وأضاف اللوح، فى كلمة مسجلة عرضها برنامج "بيت للكل" الذى يذاع عبر القناة الأولى، أن منتدى شباب العالم، بمثابة منصة دولية عالمية للحوار بين الشباب فى كافة القضايا، متابعا: "ونحن فى فلسطين أحرص ما نكون للمشاركة فى أعمال هذا المنتدى لنقل الرسالة الفلسطينية والأمة العربية التاريخية ذات الصبغة الحضارية، ونحن فى فلسطين شاركنا بفاعلية فى أعمال هذا المنتدى منذ انطلاقه فى نسخته الأولى، لأننا شعب محب للسلام والحرية والعدالة وعلى أتم الاستعداد أن يعيش بأمن واستعداد كاملين جنبا إلى جنب مع شعوب ودول العالم، ونحن فى فلسطين أحوج ما نكون إلى هذا الأمن والحرية التى تشكل أساسا متينا لإقامة دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، أن مشاركة الرئيس أبو مازن فى منتدى شباب العالم، حرصا منه على إنتاج أعمال هذا المنتدى، مردفا: "نتمنى كل النجاح والتوفيق لمصر الشقيقة الكبرى فى إنجاز المزيد من أعمال هذا المنتدى حتى نحافظ عليه كإطار ليس مصريا وعربا فحسب، وإنما إطار دولى نجحت مصر بمهارة وامتياز لفتح هذه المنصة الدولية باعتراف الأمم المتحدة ودول العالم".