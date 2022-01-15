روسيا تُسجل أكثر من 27 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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سجلت السلطات الصحية الروسية 27 ألفا و179 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الــ 24 ساعة الماضية، بارتفاع كبير عن الأيام السابقة، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و774 ألفا و304 إصابات.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد اليوم السبت أن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة.

وأشار البيان إلى تسجيل 723 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 320 ألفا و634 شخصا.

وأوضح البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بــ 6555 إصابة و86 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3314 حالة إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 2589 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد أن 26 ألفا و584 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في روسيا إلى 9 ملايين و835 ألفا و884 شخصا.