رفع نصف طن مخلفات وقمامة فى حملات أمام مدارس إسنا مع بدء الامتحانات.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، حملة نظافة بقيادة نائب رئيس المدينة عبد الرحيم طايع، للعمل على رفع الإشغالات والقمامة، من أمام المدارس ولجان الامتحانات.

ونجحت الحملة في رفع 500 كيلو قمامة ومخلفات صلبة بمساحة 300 متر أمام المدارس التالية: - "مدرسه اسنا الإعدادية بنات بشارع عرابي، ومدرسه ناصر الابتدائية بشارع النزهه، ومدرسه مستعمره الري بمنطق الري هويس القديم، ومدرسه الشهيد محمد عبد الماجد الإعدادية".

وكان قد رصد تليفزيون اليوم السابع، جولة كل من محسن أحمد، مدير إدارة إسنا التعليمية، واللواء هشام رئيس مركز ومدينة إسنا، لجان الامتحانات بعدد من المدارس الابتدائية والإعدادية، للاطمئنان على التلاميذ.

وشارك في الجولة كل من هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بالمديرية وأشرف عبد الصبور، مدير أمن إدارة تعليم إسنا، ونور الهدى عبد الرحيم مديرية مدرسة الإعدادية بنات بإسنا.

وقال محسن أحمد مدير إدارة تعليم إسنا، أن عدد التلاميذ الذين أدوا امتحانات الابتدائية بلغ عددهم9968 ألف تلميذ وتلميذة على مستوى إدارة إسنا، بينما بلغ عدد طلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي 7632 بكافة مدارس إسنا.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022 بمختلف المدارس لعدد من المراحل التعليمية المختلفة، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة، عن جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2022، والتي تبدأ منذ يوم 15 يناير 2022 وتنتهي فى كافة المراحل التعليمية فى يوم 2 فبراير 2022.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أنه بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الامتحانات لخدمة الطلاب وحمايتهم فى فترة الامتحانات للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء، ومادة العلوم ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء، والحاسب الآلي.



جانب من حملة رفع المخلفات (1)



جانب من حملة رفع المخلفات (2)



جانب من حملة رفع المخلفات (3)



جانب من حملة رفع المخلفات (4)



جانب من حملة رفع المخلفات (5)



جانب من حملة رفع المخلفات (6)



جانب من حملة رفع المخلفات (7)