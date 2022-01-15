رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية يكرم أعضاء اللجان التطوعية

قام الدكتور محمد هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بتكريم المهندسين أعضاء اللجان التطوعية بالنقابة، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير التى تمت به ولاقت استحسان جميع الحضور.

ومن اللجان المكرمة لجنة الخطة الاستراتيجية برئاسة الدكتور سامى درويش، لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى، لجنة التمغة الهندسية برئاسة المهندس محمد حفنى، اللجنة القانونية برئاسة المهندسة هبه المغربى، لجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضى.

كما تم تكريم لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار، ولجنتى الإسكان والمشروعات الهندسية ومزاولة وممارسة المهنة برئاسة المهندس الاستشارى السيد حسن، اللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت لجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسن لطفى، لجنة السلامة والصحة المهنية برئاسة المهندس محمد فتح الباب.

جدير بالذكر أن المكرمين قد بلغ عددهم (140) مهندس وهم من شاركوا فى عدد (11) لجنة تطوعية دائمة وذلك تقديرا لمجهوداتهم التطوعية المشرفة فى تنظيم الفاعليات والانشطة المختلفة لصالح المهندسين وأسرهم.