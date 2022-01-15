رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يعقد اجتماعا لمتابعة تجهيزات الامتحانات

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء العريان الوكيل الثقافي اليوم السبت بمديري الإدارات التعليمية، وجميع الموجهين؛ للتأكيد على التعليمات التي تخص أعمال الامتحانات، وذلك في إطار آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادتين الإعدادية والابتدائية، والتي ستبدأ غدًا.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تواجد الموجه أثناء فض مظاريف الأسئلة، ومتابعة اللجان بشكل مستمر، ومتابعة النظافة داخل وخارج اللجان، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحانات مع منع الغش بكافة الطرق والوسائل، وسرعة التواصل مع مدير الإدارة أو مدير المرحلة في حال وجود أي مشكلة؛ لسرعة حلها.

والتاكيد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، والعمل بروح الفريق، والحرص على أن تخرج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة منطقة الإسكندرية الأزهرية.