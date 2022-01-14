رئيس جامعة جنوب الوادي يؤكد توفير الرعاية الطبية للطلاب خلال لجان الامتحانات

قنا صابر سعيد

أكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، على توفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومتابعة أي حالة مرضية لتقديم الإسعافات الأولية، وفى حالة الضرورة يتم نقل الحالة إلى المستشفيات الجامعية مع إقامة لجان مرضية داخل المستشفيات.



وأشار غرباوي، إلى أن الإجراءات الاحترازية يتم تطبيقها بدقة من خلال ارتداء الكمامات واستخدام والمطهرات والتباعد داخل اللجان حفاظاً على الطلاب من تفشي فيروس كورونا المستجد.



وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان والرد على استفسارات الطلاب أثناء أداء الامتحانات.



وتفقد الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال الامتحانات بكليتي الحقوق والتجارة، واطمأن خلالها على سير اللجان، وتنفيذ توجيهات الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، بتوفير الهدوء خلال اللجان وتواجد أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب.



وأدى الامتحان طلاب الفرقة الثانية انتظام وعددهم 2579 طالب وطالبة، وطلاب الفرقة الثانية انتساب وعددهم 267 طالب وعدد 57 طالب انتساب عام، كما أدى الامتحانات اليوم طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة وعددهم 1789 انتظام و601 انتساب وعدد 656 طالب وطالبة بشعبة اللغة الانجليزية.



شهد الجولة الدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق والدكتور حسين عبد الباسط، عميد كلية التجارة، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

