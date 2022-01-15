درجة الحرارة الآن فى الشرقية.. غيوم وسحب وأجواء شتوية باردة "فيديو"

الشرقية - فتحية الديب

درجة الحرارة الآن .. قدم تليفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً عن حالة الطقس بطريق "بلبيس - القاهرة" الصحراوى بمحافظة الشرقية، وتشهد المحافظة هبوب رياح خفيفة مع انخفاض فى درجات الحرارة وأجواء شتوية باردة، فيما شهد عدد من مدن ومراكز المحافظة سقوط أمطار خفيفة اليوم وأمس.

فيما قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رفع درجة الاستعداد بغرفة الأزمات بديوان عام المحافظة والمجالس والمدن فى حال سقوط الأمطار.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وسجلت درجة الحرارة بمدينة الزقازيق اليوم، العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة.